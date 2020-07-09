Павелко: В этом или следующем туре начнем запускать болельщиков

Президент УАФ анонсировал открытие стадионов для болельщиков в ближайшее время.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, когда стоит ожидать возвращения фанатов на трибуны.

«Мы продолжаем работу над тем, чтобы вернуть болельщиков. Вплотную работаем с министерством здравоохранения, Максимом Степановым и Виктором Ляшко. Мы имеем все шансы, чтобы в этом или следующем туре мы могли открыть для болельщиков 25% от вместимости стадиона. Я думаю, что это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения МОЗ. Но мы каждый день на связи, чтобы уже в ближайшие туры вернуть наших болельщиков на стадион», - сказал Павелко.

Напомним, пока в Украине матчи проходят без зрителей в связи с пандемией коронавируса.