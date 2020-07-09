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Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
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Почему гол Шепелева в матче с Ворсклой не был засчитан (Видео)

Почему гол Шепелева в матче с Ворсклой не был засчитан (Видео)
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф Комитет арбитров УАФ Фото: Фейсбук
Комитет арбитров УАФ пролил свет на спорный момент в финале Кубка Украины.

В финальном матче Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» победителя удалось определить только после серии пенальти, где более точной оказалась команда Алексея Михайличенко (8:7).

Однако, матч мог завершиться намного раньше. На 70-й минуте, при счете 1:1, главный арбитр Екатерина Монзуль отменила гол Владимира Шепелева из-за активного офсайда другого игрока киевлян, словенца Беньямина Вербича.

Комитет арбитров УАФ прокомментировал спорный эпизод, отметив, что судейская бригада приняла правильное решение.

«Просматривая этот видеоэпизод, можно убедиться, что игрок № 8 «Динамо», забивая гол (Шепелев), находился в правильной позиции, а его партнер № 7 (Вербич) находился неподалеку в позиции «вне игры», и его действия явно влияли на действия/возможности защитника «Ворсклы» № 17 (Чеснакова) сыграть мячом, который был рядом с ним. Поэтому это является вмешательством в действия соперника, заслуживает наказания, согласно с требованиями действующих Правил игры, что как раз и произошло на футбольном поле», - говорится в заявлении.

Смотрите видео спорного эпизода (с 00:55).

Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

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Все по теме:

ФК Ворскла, Кубок Украины, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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