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Капитан Ворсклы: Один удар, но удача отвернулась

Капитан Ворсклы: Один удар, но удача отвернулась
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер
Чеснаков уверен, что эта команда сможет добиться большего.

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал поражение команды в финале Кубка Украины.

"Опустошение чувствую. Отдали много сил и эмоций. Думаю, завтра наступит день "отходняка" и большого разочарования. Была мечта - рядом совсем. Один удар, но удача отвернулась.

Мы неплохо играли против Динамо, были моменты. Было интересно, классно. Удача была не на нашей стороне. Мечта была рядом, но улетела.

Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

И с такой командой мы в следующем сезоне УПЛ можем занимать более высокое место, чем сейчас", - сказал Чеснаков в эфире канала Футбол 1.

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Все по теме:

ФК Ворскла, ФК Динамо (Киев), Владимир Чеснаков.

Автор:

Телеграф
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