Капитан Ворсклы: Один удар, но удача отвернулась

Чеснаков уверен, что эта команда сможет добиться большего.

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал поражение команды в финале Кубка Украины.

"Опустошение чувствую. Отдали много сил и эмоций. Думаю, завтра наступит день "отходняка" и большого разочарования. Была мечта - рядом совсем. Один удар, но удача отвернулась.

Мы неплохо играли против Динамо, были моменты. Было интересно, классно. Удача была не на нашей стороне. Мечта была рядом, но улетела.

И с такой командой мы в следующем сезоне УПЛ можем занимать более высокое место, чем сейчас", - сказал Чеснаков в эфире канала Футбол 1.