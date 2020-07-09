Зидан заявил о возможном коронавирусе у игрока Реала

Мадридский Реал недоволен тестом нападающего Винисиуса Жуниор на коронавирус и проведет дополнительное обследование, сообщает El Chiringuito TV.
Тест бразильского вингера показал отклонения от нормы и поэтому он пройдет еще одну проверку.
"Вопрос по Винисиусу... С тестом на коронавирус возникли проблемы. Сегодня вечером мы получим результат нового теста", – заявил на пресс-конференции главный тренер Зинедин Зидан.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 35 поединков в футболке "сливочных", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что нападающий Лука Йович самоизолировался после общения с зараженным другом.