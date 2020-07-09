Динамо сдало тесты на коронавирус

Результаты тестов будут известны в ближайшие дни.

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники Динамо прошли плановое ПЦР-тестирование на коронавирус. Результаты тестов будут известны в ближайшие дни.

Последнее тестирование на коронавирус представители киевского клуба проходили 25 июня — случаев заражения COVID-19 в клубе не выявили. Напомним, что согласно медицинскому протоколу клубы Favbet Лиги обязуются проходить ПЦР-тестирование один раз в две недели.

Динамо идет на третьем месте в турнирной таблице Favbet Лиги, набрав 55 очков в 29 турах. Команда Алексея Михайличенко по дополнительным показателям уступает Десне. Следующий матч Динамо проведет 12 июля против Александрии.

Вчера киевляне завоевали Кубок Украины, в серии пенальти обыграв Ворсклу (1:1, по пен. — 8:7). Динамо выиграло Кубок Украины в 12-й раз в истории. Последний раз киевляне побеждали в этом турнире в 2015 году.