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Бывший наставник Ярмоленко трудоустроился в Испании

Бывший наставник Ярмоленко трудоустроился в Испании
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф
Бетис подтвердил назначение Пеллегрини новым тренером команды.

Чилийский тренер Мануэль Пеллегрини со следующего сезона будет работать в испанском Бетисе. Контракт севильского клуба с наставником рассчитан до 2023 года.

Пеллегрини находился без клуба с декабря 2019 года, когда его уволили из Вест Хэма, за который выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко. В Испании тренер работал с Реалом, Вильярреалом и Малагой.

За свою карьеру 66-летний специалист поработал в ряде клубов Южной Америки (Чили, Колумбия, Аргентина). Также возглавлял Манчестер Сити и китайский Хэбэй Чайна Форчун.

В конце июня Бетис уволил главного тренера команды Руби после поражения в матче 30-го тура Ла Лиги против Атлетика (0:1). Верди-бланкос временно руководит Алексис Трухильо.

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Бетис идет на 13 месте Ла Лиги. В следующем матче верди-бланкос 11 июля встретятся на выезде с мадридским Атлетико.

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Все по теме:

Мануэль Пеллегрини, Футбол, ФК Бетис.

Автор:

Телеграф
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