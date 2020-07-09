Каштру: Меня беспокоит, что матч Лиги Европы будет не в Украине

Наставник Горняков - о Лиге Европы и подготовке к ответному матчу против Вольфсбурга.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал доигровку Лиги Европы и ответный матч 1/8 финала турнира против Вольфсбурга.

Коуч донецкого клуба подчеркнул, что Шахтер ставит перед собой цель выхода в финал Лиги Европы.

«Меня беспокоит только то, что поединок не состоится здесь, в Киеве, и будет даже не в Украине. Учитывая, что это турнир и что мы соблюдаем все условия для участия в нем, матч должен проводиться в Украине. Таково мое мнение, и я не сомневаюсь в том, что говорю, независимо от того, нравится это кому-то или нет».

«Как по мне, нет смысла ехать в Германию, поскольку мы уже летали туда на первую встречу. Будет ли у нас больше или меньше преимуществ, если играть в Украине? Это уже отдельная история. Здесь вопрос принципов и правил».

«Мы играли в стране соперника, и теперь оппонент должен приехать в нашу. В этом отношении я считаю, что результат неблагоприятен, пока раунд не завершен. Подразумеваю под этим, что обе команды очень похожи и способны пройти дальше. Клубы добротного европейского уровня, с хорошим послужным списком на сегодня. И помните, что в Лиге Европы и Лиге чемпионов мы сыграли вничью с Динамо (Загреб) и Манчестер Сити, победили Аталанту, сыграли вничью с Бенфикой, победили Вольфсбург».

В этих пяти еврокубковых матчах мы не терпели поражений, что показывает наши шансы в европейских турнирах. У нас все хорошо, но мы также знаем, что предстоит матч с очень сильным противником. Когда такое происходит, это не помогает нам делать прогнозы или думать о том, что потенциально может произойти во время игры. Более важно на данный момент то, что мы продолжаем выступать так же, как раньше, против Вольфсбурга, смотрим, что может быть полезным во втором матче».

«Готовимся последовательно в оборонительном, наступательном и переходном аспектах, а также при стандартах. Это то, что нам нужно сделать перед поединком. Прогнозирование не поможет нам добиться хорошего результата – его принесет только тяжелая работа. Такие вещи, как счет первой встречи, могут считаться преимуществом, но, на мой взгляд, это не так».

«Когда дело доходит до двухматчевых противостояний, мы не можем давать оценку, исходя из одной игры, а должны это делать после второй. Вольфсбург закончил выступление в чемпионате, в то время как нам еще предстоит провести несколько матчей».

«У них есть несколько недель для гораздо лучшей подготовки к противостоянию с нами, у нас не будет времени сделать то же самое. Безусловно, будут использованы разные стратегии подготовки. Возможно, мы захотим провести еще один или два поединка, чтобы продолжить то, что делали в нашем чемпионате, а Вольфсбург захочет извлечь что-то из этого периода времени. Решения о том, какие действия предпримут команды при подготовке к игре, будут приниматься ими в тот же день».

«У нас есть положительный результат первой встречи, но на этом все. Сейчас, в матче без зрителей, который будет полностью отличаться, не будет явного фаворита. Шахтер стремится выйти в финал, то же самое относится и ко всем другим участникам Лиги Европы».

«Часто мы, когда говорим о том, что к чему-то стремимся, думаем, что других не существует. Нет, и остальные команды стремятся попасть в финал. Нет ни одного тренера из оставшихся в Лиге Европы клубов, кто не стремится выйти в финал. Все зависит от множества факторов. В четвертьфинале и полуфинале будет по одному матчу».

«Финалы уникальны, потому что это разовые игры. В этом сезоне, как исключение, четвертьфиналы и полуфиналы также делаются в точности похожими на финал. Мы стремимся прежде всего пройти Вольфсбург, – это должно быть нашей первой целью. Если так произойдет, тогда начнем думать о том, что сможем сделать в турнире. Но когда вы смотрите на конкуренцию, там есть Рома, Севилья, Интер, Манчестер Юнайтед, Копенгаген и многие другие».

«У нас нет ни малейшего представления о том, кто пройдет в четвертьфинал. Все, что нам известно: играем в 1/8 финала с Вольфсбургом. Это реальность, и мы очень рады, что дошли до этой стадии турнира».

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявлял, что ответный матч Горняков с Вольфсбургом, вероятно, пройдет в Германии.

Напомним, что в УЕФА приняли решение о доигровке плей-офф Лиги Европы в Германии. Игры будут проходить в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.

В первом поединке против Вольфсбурга Шахтер на выезде победил 2:1. Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне.