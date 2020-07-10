Де Хеа установил новый клубный рекорд

Испанский голкипер вошел в историю "красных дьяволов".

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа вышел в стартовом составе команды на матч 34-го тура чемпионата Англии против Астон Виллы.

Данный поединок стал для испанского голкипера 399-м во всех турнирах в составе "красных дьяволов". Это рекордный показатель в истории МЮ среди всех иностранных игроков.

Предыдущий рекорд (398 матчей) принадлежал датскому голкиперу команды Петеру Шмейхелю, выступавшему за клуб с 1991 по 1999 год.

Напомним, что Де Хеа играет за Манчестер Юнайтед с лета 2011 года. В текущем сезоне он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и еще 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.