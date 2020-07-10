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Севилье удалось одолеть Атлетик

Севилье удалось одолеть Атлетик
01:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
"Нервионцы" забили два гола ближе к концу поединка.

Севилья в рамках поединка 35-го тура чемпионат Испании отправилась в гости к Атлетику и добыла волевую победу.

Хозяева открыли счет благодаря точному удару Капы, а нервионцы ответили за 20 минут до конца, когда голами отметились Банега и Эль Хаддади. 

Атлетик — Севилья 1:2
Голы: Капа, 28 — Банега, 70, Эль Хаддади, 74

Атлетик: Симон — Капа (Вильялибре, 78), Нуньес, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 25) — Гарсия, Весга — Мунианин, Сансет (Де Маркос, 46), Кордова (Ибаи, 78) — Вильямс (Кодро, 78)

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Хордан (Эль Хаддади, 64), Гудель, Банега — Окампос (Васкес, 89), Эн-Несири (Де Йонг, 64), Сусо (Фернандо, 79)

Предупреждения: Нуньес, Де Маркос, Гарсия — Банега, Окампос

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Ла Лига, Новости футбола.

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Телеграф
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