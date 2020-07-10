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Отмененный гол рукой - в обзоре матча Борнмут - Тоттенхэм (Видео)

Отмененный гол рукой - в обзоре матча Борнмут - Тоттенхэм (Видео)
09:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии Борнмут - Тоттенхэм.

В четверг, 9 июля, состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги Борнмут - Тотттенхэм. Игра, проходившая на стадионе "Виталити", завершилась ничейным счетом 0:0.

Борющийся за выживание в лиге Борнмут выдал шикарный поединок. Однако блестящая игра вратаря Шпор Льориса не позволила хозяевам набрать вчера три очка. Тоттенхэм и вовсе ни разу не попал в створ ворот Рамздейла за всю встречу.

Отметим, хозяева сумели забить дважды, но оба гола были отменены из-за нарушений правил. Сначала Кинг оказался в мини офсайде, а затем форвард  рукой переправил мяч в ворота Льориса после удара через себя от Уилссона - c помощью VAR гол отменили.

Борнмут - Тоттенхэм 0:0

Этот результат помог Борнмуту (18-е место, 28 очков) подняться на одну позицию в турнирной таблице АПЛ, но клуб все еще находится в зоне вылета. Тоттенхэм (49 очков) поднялся на девятое место.

В следующем туре Борнмут сыграет с претендентом на Лигу чемпионов Лестером (12.07.20), а Тоттенхэм проведет Лондонское дерби с Арсеналом (12.07.20).

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед разгромил Астон Виллу.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, ФК Борнмут.

Автор:

Телеграф
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