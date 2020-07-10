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Нереализованный пенальти - в обзоре матча Эвертон - Саутгемптон (Видео)

Нереализованный пенальти - в обзоре матча Эвертон - Саутгемптон (Видео)
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В четверг, 9 июля, Эвертон в рамках поединка 34-го тура английской Премьер-лиги принимал Саутгемптон. Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась боевой ничьей 1:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.

Саутгемптон начал матч резвее и в первой половине встречи забил дважды, однако один гол Святых не был засчитан из-за офсайда у Ингса. Чуть позже форвард исправился и после прекрасной передачи партнера разобрался с защитниками и вратарем и вколотил мяч уже в пустые ворота. 

Ириски сумели отыграться лишь во втором тайме усилиями Ришарлисона, который реализовал выход один на один после блестящего заброса Люка Диня.

Отметим, на 28-й минуте встречи полузащитник Саутгемптона Джеймс Уорд-Проуз не реализовал пенальти, пробив в перекладину.

Эвертон - Саутгемптон 1:1

Голы: Ришарлисон, 43 - Ингз, 31

Этот результат позволил обеим командам сохранить соседство в турнирной таблице АПЛ. Эвертон (45 очков) - 11-й, Саутгемтон (44 очка)- 12-й.

В следующем туре Ириски отправляться в гости к Вулверхемптону (12.07.20), а Саутгемпт ожидает тяжелый вояж к набравшему прекрасную форму Манчестер Юнайтед (13.07.20).

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Все по теме:

ФК Эвертон, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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