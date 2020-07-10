Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле

Экс-футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим погиб в результате ДТП. Об этом сообщает The Sun.

36-летний нападающий разбился насмерть, будучи за рулем мотоцикла. У игрока остались жена и трое детей.

Рахим завершил свои выступления в 2017 году. Последним его клубом стал "Тампинс Роверс", выступающий в сингапурской Премьер-лиге (S.LEAGUE ). Кроме того, он выступал за местные команды "Уорриорс", "Гомбак Юнайтед", "Гейланд Юнайтед", а также "Хоум Юнайтед". В 2009 году он забил решающий мяч в финале Кубка Сингапура и его "Гейланд" впервые завоевал трофей. В 2014 году футболист помог "Уорриорс" стать чемпионами S.LEAGUE.

В 2011 году форвард получил вызов в сборную Сингапура. В составе национальной команды Хафиз провел 9 матчей и отметился 1 голом.

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