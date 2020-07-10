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Шикарный выстрел экс-динамовца - в обзоре матча Верона - Интер (Видео)

Шикарный выстрел экс-динамовца - в обзоре матча Верона - Интер (Видео)
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В четверг, 9 июля, Верона принимала Интер в рамках матча 31-го тура чемпионата Италии. Встреча, проходившая на стадионе "Маркантонио Бентегоди", завершилась боевой ничьей 2:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Игра началась для хозяев просто великолепно: на второй минуте Лазович прорвался в чужую штрафную, обыграл защитника и с острого угла заставил капитулировать Хандановича. Экс-динамовец Мигель Велозу, выступающий за киевлян в 2012-16 годах, мог отличится в первом тайме, однако его дальний удар только проверил на прочность каркас ворот.

Во втором тайме миланцы сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Кандрева удачно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу. Затем тот же Кандрева исполнял прострел с правого фланга и мяч от груди Димарко срезался в ворота Сильвестри. Отыграться веронцы сумели благодаря удару Велозу, который в касание пробил с метров 15-и прямо в угол ворот - Ханданович даже не реагировал.

Верона - Интер 2:2

Голы: Лазович, 2, Велозу, 86 - Кандрева, 49, Димарко, 55 (в свои ворота)

Интер продолжает терять позиции: подопечные Антонио Конте занимает 4-е место в Серии А, набрав 65 очков, Верона - девятая с 43 пунктами.

В следующем туре Верона отправится в гости к Фиорентине (12.07.20), а Интер примет Торино (13.07.20).

Ранее Аталанта Малиновского победила Сампдорию.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, ФК Верона.

Автор:

Телеграф
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