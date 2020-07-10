"Ибра не игрок Лиги Европы": Ибрагимович намекнул на свой уход из Милана

Златан Ибрагимович заявил, что не хочет выступать в Лиге Европы, ведь его уровень гораздо выше.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович может покинуть клуб этим летом. Соглашение игрока с командой рассчитано до конца текущего сезона, и стороны вряд ли будут его продлевать. В том, что в следующем сезоне болельщики могут не увидеть шведа в составе Милана не скрывает и сам футболист.

"Ибрагимович играет для того, чтобы побеждать. В ином случае он остается дома. Ибра рожден играть футбол. Он все еще лучший в этом деле. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через пару месяцев, и что будет с клубом за это время. Если ничего не изменится, то честно говоря, вряд ли вы увидите меня в Милане в следующем сезоне.

Ибра не игрок Лиги Европы, а Милан - не клуб Лиги Европы. Сейчас я должен быть здесь, потому что они потеряют фанатов. Я не знаю, будет ли после Милана еще один клуб в моей карьере, но я никогда не говорил "нет" новым вызовам и возможностям".

Я пойду только туда, где я смогу контролировать ситуацию, а не туда, где слова ничего не стоят. У меня еще осталась страсть к тому, что я делаю", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Ранее Ибрагимович высмеял Роналду в матче Милан - Ювентус.