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Лига чемпионов: результаты жеребьевки

Лига чемпионов: результаты жеребьевки
13:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2019/20.

Решающие матчи Лиги чемпионов 2019/20 пройдут в августе в Португалии. При чем, все дуэли плей-офф состоятся в одноматчевом формате. Поединки должны пройти на стадионах "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе".

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

1/4 финала Лиги чемпионов

Реал / Манчестер Сити — Лион / Ювентус;

РБ Лейпциг — Атлетико;

Наполи / Барселона — Челси / Бавария;

Аталанта — ПСЖ.

Сетка полуфиналов Лиги чемпионов:

Реал / Манчестер Сити / Лион / Ювентус — Наполи / Барселона — Челси / Бавария;

РБ Лейпциг / Атлетико — Аталанта / ПСЖ. 

Расписание матчей

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)

23 августа: финал («Эштадиу ду Бенфика», Лиссабон)

Ранее стал известен календарь Лиги чемпионов 2020/21.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, Спорт, Футбол.

Автор:

Телеграф
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