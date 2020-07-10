Лига чемпионов: результаты жеребьевки

Решающие матчи Лиги чемпионов 2019/20 пройдут в августе в Португалии. При чем, все дуэли плей-офф состоятся в одноматчевом формате. Поединки должны пройти на стадионах "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе".
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
1/4 финала Лиги чемпионов
Реал / Манчестер Сити — Лион / Ювентус;
РБ Лейпциг — Атлетико;
Наполи / Барселона — Челси / Бавария;
Аталанта — ПСЖ.
Сетка полуфиналов Лиги чемпионов:
Реал / Манчестер Сити / Лион / Ювентус — Наполи / Барселона — Челси / Бавария;
РБ Лейпциг / Атлетико — Аталанта / ПСЖ.
Расписание матчей
7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала
12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)
18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)
23 августа: финал («Эштадиу ду Бенфика», Лиссабон)