Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский курсант исполнил "подъем переворот" 760 раз (Видео)
Украинский курсант исполнил "подъем переворот" 760 раз (Видео)
Лига чемпионов: результаты жеребьевки
Лига чемпионов: результаты жеребьевки
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы

Новый сезон в Бундеслиге начнется в сентябре

Новый сезон в Бундеслиге начнется в сентябре
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Укринформ
Футбольный сезон-2020/2021 в немецкой Бундеслиге начнется 18 сентября.

Матчи первого тура элитного дивизиона чемпионата Германии пройдут 18-21 сентября. Последний тур первенства запланирован на 22 мая 2021 года, сообщает сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Начнется же футбольный сезон в Германии за несколько дней до чемпионата. Пройдут матчи первого раунда национального Кубка (11-14 сентября). Финал турнира состоится 13 мая.

Напомним, чемпионом Германии в сезоне-2019/2020 стала мюнхенская "Бавария", которая затем выиграла и Кубок страны.

Хитрый штрафной Алабы и смешной ляп вратаря - в обзоре финала Кубка Германии Байер - Бавария (Видео)

Бундеслигу покинули команды "Фортуна" (Дюссельдорф) и "Падерборн". Их места заняли клубы "Арминия" (Билефельд) и "Штутгарт".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
02 Пике приехал на матч на велосипеде, это возмутило легенду Барселоны
03 Дальний удар Погба - в обзоре матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед (Видео)
04 Лига чемпионов: результаты жеребьевки
05 Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь