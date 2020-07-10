Новый сезон в Бундеслиге начнется в сентябре

Футбольный сезон-2020/2021 в немецкой Бундеслиге начнется 18 сентября.

Матчи первого тура элитного дивизиона чемпионата Германии пройдут 18-21 сентября. Последний тур первенства запланирован на 22 мая 2021 года, сообщает сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Начнется же футбольный сезон в Германии за несколько дней до чемпионата. Пройдут матчи первого раунда национального Кубка (11-14 сентября). Финал турнира состоится 13 мая.

Напомним, чемпионом Германии в сезоне-2019/2020 стала мюнхенская "Бавария", которая затем выиграла и Кубок страны.

Бундеслигу покинули команды "Фортуна" (Дюссельдорф) и "Падерборн". Их места заняли клубы "Арминия" (Билефельд) и "Штутгарт".