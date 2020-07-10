Де Хеа извинился перед Шмейхелем

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа прокомментировал свое достижение, установленное в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой".

Испанец в матче с Астон Виллой стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за "красных дьяволов" среди иностранцев (399), превзойдя показатель легендарного вратаря клуба Петера Шмейхеля (398).

"Приношу извинения Шмейхелю. Это здорово. Это означает, что я играю здесь уже долгое время и делаю это очень хорошо. Очень горжусь. Рад, что провёл столько матчей в этом клубе. Надеюсь, принять участие ещё в 400 встречах за "Юнайтед"! Я очень рад!" — приводит слова де Хеа пресс-служба "красных дьяволов" на официальном сайте клуба.

29-летний Давид выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Астон Виллы раскритиковал работ арбитра VAR в матче с Манчестер Юнайтед.