Малиновский рассказал, против кого не хочет играть в ЛЧ

Украинскому хавбеку "Аталанты" хотелось избежать встречи с "Манчестер Сити".

Украинский хавбек итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями от результатов жеребьевки плей-офф ЛЧ.

«С «ПСЖ» будет тяжело. Не только мне хотелось избежать встречи с «Манчестер Сити», потому что встречались с ними в группе. При нынешней ситуации с одной игрой на вылет, постараемся пройти как можно дальше».

«Аталанте» в Лиге чемпионов предстоит сыграть с «ПСЖ» в одноматчевом противостоянии.

Оставшиеся 4 игры 1/8 финала пройдут 7–8 августа накануне «финала восьми», который состоится в Португалии. Поединки 1/4 финала пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18–19 августа, финал – 23 августа.