Гол и ассист Бензема - в обзоре матча Реал - Алавес (Видео)

Видео голов и обзор матча 35-го тура чемпионата Испании Реал - Алавес.

В пятницу, 10 июля, стартовал 35-й тур испанской Примеры. В Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" Реал принимал Алавес. Итоговый счет 2:0.

Гости начали поединок поактивнее: Хоселу уже на первых минут проверил на прочность каркас ворот Куртуа, пробив головой в перекладину после навеса с левого фланга. Чуть позже защитник Реала Менди заработал пенальти, который реализовал Карим Бензема.

Во втором таймер контр-атака Сливочных завершилась выходом два в одного: Бензема отпасовал на Асенсио и тот забил в пустые ворота. Было подозрение на офсайд, однако VAR разобралась в эпизоде.

Реал - Алавес 2:0

Голы: Бензема, 11 (с пенальти), Асенсио, 50

Эта победа позволила Королевскому клубу сохранить гандикап над Барселоной в 4 очка за три тура до конца чемпионата. Алавес, в свою очередь, занимает 17-е место.

В следующем туре Реал отправится в гости к Гранаде (13.07.20), а Алавес примет Хетафе (13.07.20).