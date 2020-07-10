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Почему Лунину стоит вернуться в Реал уже сейчас: все действия украинца против Лас-Пальмаса (Видео)

Почему Лунину стоит вернуться в Реал уже сейчас: все действия украинца против Лас-Пальмаса (Видео)
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram Андрея Лунина
Украинский голкипер Андрей Лунин после карантина просто "божит" в рамке ворот "Овьедо" из Сегунды.

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала, выступающий на правах аренды за Овьедо, Андрей Лунин провел очередной потрясающий матч после карантина. Лунин помог своему клубу добыть важнейшую победу в игре 39 тура Сегунды против "Лас-Пальмаса" (2:1).

Божественные выносы от ворот, уверенно на выходах: все действия Андрея Лунина в матче:

Несмотря на достаточно уверенную игру украинский голкипер получил одну из самых низких оценок за матч в своей команде.  от портала SofaScore Лунин получил оценку 6,6. Ниже только у полузащитника "синих" Эдгара Барсенаса (6.5). Лучшими в составе "Овьедо" стали форвард Альфредо Ортуно и полузащитник Марко Сангалли (7,6), которые и обеспечили победу команды забитыми голами.

 Все оценки Овьедо за матч:

Фото: скриншот SofaScore

Не Луниным единым: шедевр Марко Сангалли и гол Альфредо Ортуно, на который ответил Рубен Кастро - без шансов для Лунина: смотрим все голы матча вместе:

 Данная победа позволила Овьедо подняться из зоны вылета испанской Сегунды. Команда Лунина опережает ближайшего конкурента(Луго) на 2 турнирных балла. Полная таблица второго испанского дивизиона выглядит так:

 

Фото: скриншот Трибуна

Напомним, сегодня, 10 июля состоялись жеребьевки еврокубков: Лига чемпионов порадует нас жаркими матчами, а Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/4 Лиги Европы

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Овьедо, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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