Почему Лунину стоит вернуться в Реал уже сейчас: все действия украинца против Лас-Пальмаса (Видео)

Украинский голкипер Андрей Лунин после карантина просто "божит" в рамке ворот "Овьедо" из Сегунды.

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала, выступающий на правах аренды за Овьедо, Андрей Лунин провел очередной потрясающий матч после карантина. Лунин помог своему клубу добыть важнейшую победу в игре 39 тура Сегунды против "Лас-Пальмаса" (2:1).

Божественные выносы от ворот, уверенно на выходах: все действия Андрея Лунина в матче:

Несмотря на достаточно уверенную игру украинский голкипер получил одну из самых низких оценок за матч в своей команде. от портала SofaScore Лунин получил оценку 6,6. Ниже только у полузащитника "синих" Эдгара Барсенаса (6.5). Лучшими в составе "Овьедо" стали форвард Альфредо Ортуно и полузащитник Марко Сангалли (7,6), которые и обеспечили победу команды забитыми голами.

Все оценки Овьедо за матч:

Фото: скриншот SofaScore

Не Луниным единым: шедевр Марко Сангалли и гол Альфредо Ортуно, на который ответил Рубен Кастро - без шансов для Лунина: смотрим все голы матча вместе:

Данная победа позволила Овьедо подняться из зоны вылета испанской Сегунды. Команда Лунина опережает ближайшего конкурента(Луго) на 2 турнирных балла. Полная таблица второго испанского дивизиона выглядит так:

Фото: скриншот Трибуна

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