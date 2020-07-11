Голевая перестрелка - в обзоре матча Реал Сосьедад - Гранада (Видео)

Видео голов и обзор матча 35-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад - Гранада.

В пятницу, 10 июля, матчем Реал Сосьедад - Гранада стартовал 35-й тур испанской Примеры. Встреча, проходившая на стадионе "Аноэта", завершилась со счетом 2:3.

В середине первого тайма гости вышли вперед усилиями Пуэртаса, который головой вколотил мяч в ворота Мойи после навеса с левого фланга. Под занавес тайма Солдадо забил, пожалуй, самый легкий мяч в карьере: защитник гостей фактически отпасовал на Роберто, который без проблем реализовал выход один на один.

На 47-й минуте поединка Мерино, воспользовавшись неразберихой в чужой штрафной при розыгрыше стандарта, отквитал один мяч. На 83-й минуте Оярсабаль сравнял счет, мощно пробив с метров 10-и после прострела с правого фланга. Последнее слово все же осталось за Гранадой: за две минуты до конца основного времени Дуарте откликнулся на длиннющий заброс со штрафного и головой переправил мяч в ворота Сосьедада.

Реал Сосьедад - Гранада 2:3

Голы: Мерино, 47, Оярсабаль, 83 - Пуэртас, 21, Солдадо, 43, Дуарте, 88

Таким образом, Гранада (50 очков) поднялась на 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги, Реал Сосьедад (51 очко) занимает седьмое место.

В следующем туре Гранада примет Реал (13.07.20), а Сосьедад отправится в гости к Вильярреалу.

Ранее сообщалось, что Реал в другом матче 35-го тура Примеры расправился с Алавесом.