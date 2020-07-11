Зозуля прервал затяжную безголевую серию в Сегунде (Видео)

Видео голов и обзор матча 39-го тура Сегунды Альбасете - Спортинг.

В матче 39-го тура испанской Сегунды, борющийся за выживание Альбасете принимал хихонский Спортинг. Встреча, проходившая на стадионе "Карлос Бельмонте" завершилась боевой ничьей 1:1.

Украинский нападающий Роман Зозуля забил единственный гол своей команды. На 69-й минуте встречи Роман в своем стиле головой замкнул навес от партнера с правого фланга. Этот гол стал для форварда первым спустя 23 поединка.

В первом тайме за Спортинг отличился Гарсия, реализовавший выход один на один.

Альбасете - Спортинг Хихон 1:1

Голы: Зозуля 69 - Гарсия 22

Этот результат позволил Альбасете оторваться на одно очко от зоны вылета, хихонцы занимают 12-е место в турнирной таблице Сегунды.

В следуюущем туре Альбасете сыграет в гостях с Эльче (13.07.20), а Спортинг примет Малагу (13.07.20).

Ранее Зозуля получил медаль за помощь украинской армии.