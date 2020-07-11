Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену

Сегодня, 11 июля, Норвич в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии принимал Вест Хэм. Игра, проходившая на стадионе "Карроу Роуд", завершилась со счетом 0:4. Причем все голы в матче забил один игрок.

Полузащитник Вест Хэма Мичейл Антонио, забив по два гола в каждом из таймов, выдал свой лучший матч в карьере.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте матча вместо Джаррода Боуэна и голевыми действиями отметится не успел.

Норвич - Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75

Эта победа позволила команде Дэвида Мойеса оторваться от зоны вылета. Теперь Вест Хэм занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 34 очка. Норвич, в свою очередь, последний с 21 очками в активе.

В параллельном матче 35-го тура АПЛ Уотфорд обыграл Ньюкасл благодаря двум пенальти.

Уотфорд - Ньюкасл 2:1

Голы: Дини, 52 (с пенальти), 82 (с пенальти) - Гейл, 23

В следующем туре Молотобойцев ожидает еще один матч с прямым конкурентом за выживанием - Уотфордом (17-е место, 34 очка). Игра Вест Хэм - Уотфорд состоится 17 июля. Обреченный на вылет Норвич 14 июля отправится в гости к Челси.

Ранее Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер.