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Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену

Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену
17:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 11 июля, Норвич в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии принимал Вест Хэм. Игра, проходившая на стадионе "Карроу Роуд", завершилась со счетом 0:4. Причем все голы в матче забил один игрок.

Полузащитник Вест Хэма Мичейл Антонио, забив по два гола в каждом из таймов, выдал свой лучший матч в карьере. 

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте матча вместо Джаррода Боуэна и голевыми действиями отметится не успел. 

Норвич - Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75

Эта победа позволила команде Дэвида Мойеса оторваться от зоны вылета. Теперь Вест Хэм занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 34 очка. Норвич, в свою очередь, последний с 21 очками в активе.

В параллельном матче 35-го тура АПЛ Уотфорд обыграл Ньюкасл благодаря двум пенальти.

Уотфорд - Ньюкасл 2:1

Голы: Дини, 52 (с пенальти), 82 (с пенальти) - Гейл, 23

В следующем туре Молотобойцев ожидает еще один матч с прямым конкурентом за выживанием - Уотфордом (17-е место, 34 очка). Игра Вест Хэм -  Уотфорд состоится 17 июля. Обреченный на вылет Норвич 14 июля отправится в гости к Челси.

Ранее Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, ФК Норвич, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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