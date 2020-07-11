Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену

Полузащитник Вест Хэма Мичейл Антонио, забив по два гола в каждом из таймов, выдал свой лучший матч в карьере.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте матча вместо Джаррода Боуэна и голевыми действиями отметится не успел.
Норвич - Вест Хэм 0:4
Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75
Эта победа позволила команде Дэвида Мойеса оторваться от зоны вылета. Теперь Вест Хэм занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 34 очка. Норвич, в свою очередь, последний с 21 очками в активе.
В параллельном матче 35-го тура АПЛ Уотфорд обыграл Ньюкасл благодаря двум пенальти.
Уотфорд - Ньюкасл 2:1
Голы: Дини, 52 (с пенальти), 82 (с пенальти) - Гейл, 23
В следующем туре Молотобойцев ожидает еще один матч с прямым конкурентом за выживанием - Уотфордом (17-е место, 34 очка). Игра Вест Хэм - Уотфорд состоится 17 июля. Обреченный на вылет Норвич 14 июля отправится в гости к Челси.