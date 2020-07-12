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Барселона минимально переиграла Вальядолид

Барселона минимально переиграла Вальядолид
Обновлено 00:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Победу Барселоне принесло единственное голевое действие Видаля.

Барселона минимально обыграла Вальядолид в матче 36-го тура Ла Лиги.

Гол на 15-й минуте забил Артуро Видаль, которому помог Лионель Месси.

Барселона сократила разрыв от Реала до одного очка, но подопечные Зидана свой матч 36-го тура против Гранады сыграют позже.

Вальядолид - Барселона 0:1

Голы: Видаль, 15

Вальядолид: Масип — Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) — Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике — Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61)

Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду — Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль — Гризманн (Суарес, 46), Месси

Предупреждения: Алькарас, Кике — Ленгле, Бускетс

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Барселона, Ла Лига, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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