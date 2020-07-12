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Роналду прокомментировал встречу с командой Малиновского

Роналду прокомментировал встречу с командой Малиновского
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф championat.com
Криштиану Роналду отреагировал на ничью в матче с «Аталантой».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча с «Аталантой» (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Италии. В этом матче Роналду отличился дублем, реализовав два пенальти.

«Сложная игра, но очень важный момент. Продолжаем бороться до конца», — написал Роналду в своём «инстаграме».

 
 
 
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A difficult game but a very important point. Keep on fighting until the end #FinoAllaFine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

После 32 туров «Ювентус», набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. «Аталанта» (67) располагается на третьем месте. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Сассуоло». Игра пройдёт 15 июля и начнётся в 21:45.

Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)

В туринский клуб Роналду перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт португальского игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии португалец принял участие в 28 матчах, в которых забил 28 голов и сделал 5 результативных передач.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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