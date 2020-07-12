Клопп: Я доволен выступлением команды на протяжении 80 минут

Немец прокомментировал неудачу мерсисайдского клуба.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о результате матча с Бернли (1:1) в 35-м туре АПЛ.

"Большую часть матча мы показывали хорошую игру. Были моменты, когда Ливерпуль противостоял одному Нику Поупу. Сложно создавать моменты против команды, которая действует так организовано.

Я доволен выступлением команды на протяжении 80 минут. Это была одна из наших лучших игр против Бернли, но мы не смогли забить второй гол, и поэтому остались лишь с одним пунктом", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не смог победить в дома в АПЛ впервые с 2019 года.