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Клопп: Я доволен выступлением команды на протяжении 80 минут

Клопп: Я доволен выступлением команды на протяжении 80 минут
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф football.ua
Немец прокомментировал неудачу мерсисайдского клуба.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о результате матча с Бернли (1:1) в 35-м туре АПЛ.

"Большую часть матча мы показывали хорошую игру. Были моменты, когда Ливерпуль противостоял одному Нику Поупу. Сложно создавать моменты против команды, которая действует так организовано.

Я доволен выступлением команды на протяжении 80 минут. Это была одна из наших лучших игр против Бернли, но мы не смогли забить второй гол, и поэтому остались лишь с одним пунктом", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что Ливерпуль не смог победить в дома в АПЛ впервые с 2019 года.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп.

Автор:

Телеграф
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