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Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля

Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня завершится 30-й тур украинской Премьер-лиги.

Три матча закрывают 30-й тур УПЛ. Главная интрига - это судьба второго места. Пока Заря с 57 очками находится сразу после Шахтера, но у Десны и Динамо по 55 очков. Сегодняшние матчи многое могут прояснить.

Мариуполь - Олимпик будет сыгран первым в 17:00, прямая трансляция на канале Футбол 1.

 В 19:30 состоится сразу два матча Десна - Шахтер (УНИАН) и Александрия - Динамо (Футбол 1).

Расписание матчей 12 июля, Вс

Чемпионат Украины Премьер-лига 30-й тур

17:00 Мариуполь - Олимпик Д Футбол 1

19:30 Десна - Шахтер Донецк УНИАН

19:30 Александрия - Динамо Киев Футбол 1

Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)

Напомним, сегодня должен был пройти еще один матч Карпаты - Ворскла, но УПЛ исключил львовский клуб из чемпионата.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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