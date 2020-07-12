Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля
Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля
Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Дубль Макголдрика - в обзоре матча Шеффилд Юнайтед - Челси (Видео)
Дубль Макголдрика - в обзоре матча Шеффилд Юнайтед - Челси (Видео)

Назван стадион, где сыграют Германия - Украина

Назван стадион, где сыграют Германия - Украина
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Сборная Украины сыграет с Германией на стадионе "Ред Булл Арена".

Официальный сайт Немецкого футбольного союза сообщил, что домашний поединок Лиги наций-2020/2021 Германия - Украина, который должен состояться 14 ноября, пройдет в Лейпциге, на домашнем стадионе одноименного клуба «Ред Булл Арена» (начало игры - в 21.45 по киевскому времени).

Также стало известно место проведения остальных домашних матчей Бундестим. Так 3 сентября команда Йоахима Лева будет принимать Испанию в Штутгарте, а 13 октября сыграет со Швейцарией в Кельне.

Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)

Напомним, сборная Украины выступает в группе Лиги наций А4 вместе с Германией, Испанией и Швейцарией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
02 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
03 Барселона минимально переиграла Вальядолид
04 Чемпионат Испании: Месси покорилось уникальное достижение
05 УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь