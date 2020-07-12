Назван стадион, где сыграют Германия - Украина

Сборная Украины сыграет с Германией на стадионе "Ред Булл Арена".

Официальный сайт Немецкого футбольного союза сообщил, что домашний поединок Лиги наций-2020/2021 Германия - Украина, который должен состояться 14 ноября, пройдет в Лейпциге, на домашнем стадионе одноименного клуба «Ред Булл Арена» (начало игры - в 21.45 по киевскому времени).

Также стало известно место проведения остальных домашних матчей Бундестим. Так 3 сентября команда Йоахима Лева будет принимать Испанию в Штутгарте, а 13 октября сыграет со Швейцарией в Кельне.

Напомним, сборная Украины выступает в группе Лиги наций А4 вместе с Германией, Испанией и Швейцарией.