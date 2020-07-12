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Шикарный ассист от Фабиньо - в обзоре матча Ливерпуль - Бернли (Видео)
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 35-го тура чемпионата Англии Ливерпуль - Бернли.

В субботу, 11 июля, Ливерпуль в рамках матча 35-го тура английской Премьер-лиги принимал Бернли. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась боевой ничьей 1:1.

Чемпионы Англии имели уйму возможностей отличиться, однако уверенно в рамке ворот действовал кипер Бернли Поуп. Мерсисайдцы сумели забить  лишь на 34-й минуте: Робертсон после блестящего заброса Фабиньо ударом головой открыл счет в игре.

Гости сумели отыграться во второй половине встречи: на 69-й минуте матча Родригес мощно пробил после отскока - без шансов для Алиссона.

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Робертсон, 34 - Родригес, 69.

Этот результат позволил Бернли (50 очков) подняться на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, Ливерпуль набрал 93 балла.

В следующем туре Красные сыграют с Арсеналом, а Бернли дома примет Вулверхэмптон. Оба матча пройдут в среду, 15 июля.

Ранее Манчестер Сити с Александром Зинченко в составе разгромил Брайтон.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.

Автор:

Телеграф
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