Пушка Видаля и героические сейвы Тер Штегена - в обзоре матча Вальядолид - Барселона (Видео)

Видео гола и обзор матча 36-го тура чемпионата Испании Вальядолид - Барселона.

В субботу, 11 июля, состоялся матч 36-го тура испанской Примеры Вальядолид - Барселона. Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке в свой актив записал полузащитник каталонцев Артуро Видаль. Месси блtстящей передачей нашел чилийца в чужой штрафной и тот мощно пробил в нижний угол ворот - без шансов для вратаря хозяев Масипа. Блаугранас создавали моменты, однако и Вальядолид остро отвечал. Несколько умопомрачительных сейвов сделал бессменный вратарь гостей Тер Штеген.

Вальядолид - Барселона 0:1

Голы: Видаль, 15

Таким образом, Барселона (2-е место, 79 очков) продолжает борьбу с лидирующим Реалом (80 очков), который свой матч 36-го тура Ла Лиги сыграет завтра против Гранады. Вальядолид с 39 очками расположился на 14-м месте.

В следующем туре Барселона сыграет дома с Осасуной (16.07.20), а Эйбар примет Вальядолид (16.07.20).

Ранее украинец Руслан Малиновский забил гол Ювентусу, который едва не стал победным.