Игрок Барселоны: Нам просто нужно выиграть все оставшиеся игры

Хавбек рассказал о ближайших целях команды.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль, который забил единственный гол в противостоянии с Вальядолидом, поведал о дальнейшем чемпионской гонке.

"Нам просто нужно выиграть все оставшиеся игры. Не зависит от нас. Мы просто должны сделать то, что должны, и посмотреть, что делают другие команды вокруг нас"

"У нас были свои шансы, и мы их не использовали, и мы знали, что у них будет свой шанс. Мы должны улучшить движение вперед и использовать свои моменты. Важно то, мы прибыли на поединок, и у нас есть три очка", — цитирует Видаля Goal.

Напомним, в поединке с Вальядолидом нападающий каталонцев Лионель Месси сумел установить уникальное достижение.