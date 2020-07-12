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Игрок Барселоны: Нам просто нужно выиграть все оставшиеся игры

Игрок Барселоны: Нам просто нужно выиграть все оставшиеся игры
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Хавбек рассказал о ближайших целях команды.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль, который забил единственный гол в противостоянии с Вальядолидом, поведал о дальнейшем чемпионской гонке.

"Нам просто нужно выиграть все оставшиеся игры. Не зависит от нас. Мы просто должны сделать то, что должны, и посмотреть, что делают другие команды вокруг нас"

"У нас были свои шансы, и мы их не использовали, и мы знали, что у них будет свой шанс. Мы должны улучшить движение вперед и использовать свои моменты. Важно то, мы прибыли на поединок, и у нас есть три очка", — цитирует Видаля Goal.

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Напомним, в поединке с Вальядолидом нападающий каталонцев Лионель Месси сумел установить уникальное достижение.

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Все по теме:

ФК Барселона, Примера, Артуро Видаль.

Автор:

Телеграф
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