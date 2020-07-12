Спасительный гол Диего Косты - в обзоре матча Атлетико - Бетис (Видео)

Видео гола и обзор матча 36-го тура чемпионата Испании Атлетико - Бетис.

Вчера, 11 июля, Атлетико принимал Бетис в рамках матча 36-го тура испанской Ла Лиги. Встреча, проходившая на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась минимально победой хозяев со счетом 1:0.

Мадридцы атаковали много и имели уйму возможностей забить, однако им попросту не везло в завершающей стадии атак. Вальядолид, в свою очередь, уповал на контр-атаки. В первом тайма Матрасники сумели отличиться дважды, однако оба гола были отменены после подсказки VAR.

В начале второго тайма у хозяев был удален Эрмосо и Атлетико доигрывал матч в меньшинстве. Это в итоге не помешало им добыть победу. На 74-й минуте Диего Коста после навеса со штрафного ударом головой установил окончательный счет в игре.

Атлетико - Бетис 1:0

Гол: Диего Коста, 74

Этот результат позволил Атлетико (66 очков) укрепиться на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, Бетис - 13-й с 41 очком.

В следующем туре Атлетико отправиться на выезд к Хетафе (16.07.20), а Бетис примет Алавес (16.07.20).

Ранее Барселона едва не потеряла очки в матче с Вальядолидом.