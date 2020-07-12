Гол экс-форварда Днепра - в обзоре матча Брешия - Рома (Видео)

Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Италии Брешия - Рома.

В субботу, 11, июля, претендент на вылет из Серии А в рамках матча 32-го тура принимал Рому. Игра, проходившая на стадионе "Марио Ригамонти", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Все голы римляне забили во втором тайме. Открыл счет Фасио, удачно сыграв после отскока в чужой штрафной. Андреначчи был близок к сейву, однако мяч предательский залетел за линию его ворот. На 62-й минуте матча экс-форвард Днепра Калинич, воспользовавшись гениальным забросом от партнера, удвоил преимущество Волков. Точку в поединке поставил Дзаньоло, мощно пробив в ближний угол с близкой дистанции.

Брешия - Рома 0:3

Голы: Фасио, 48, Калинич, 62, Дзаньоло, 74

Эта победа позволила подопечным Паулу Фонсеки (52 очка) подняться на пятое место в турнирной таблице Серии А. Брешия с 21 очком - предпоследняя.

В следующем туре Рома примет Верону (15.07.20), а Брешия в гостях сыграет с Аталантой (14.07.20), которая вчера отобрала очки у Ювентуса.