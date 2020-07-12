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В Румынии арбитр удалил вратаря, дважды отбившего пенальти (Видео)

В Румынии арбитр удалил вратаря, дважды отбившего пенальти (Видео)
17:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Забавный эпизод произошел во втором по силе румынском футбольном дивизионе - Лиге 2.

В матче второго тура плей-офф Петролул - Рапид Бухарест арбитр назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Вызвался пробивать Сергиу Арнауту. 19-летний голкипер гостей Михай Попа отразил удар, однако рефери посчитал, что кипер выдвинулся к мячу до удара и "приговор" нужно повторить. Вратарь бурно отреагировал за что и получил "горчичник". 

Петролул поменял бьющего игрока: к мячу подошел Лоренцо Маринеску. С его ударом Михай тоже справился, однако рефери и тут усмотрел нарушение правил. Судья "наградил" кипера очередной желтой карточкой и футболист покинул поле. Тут же гости провели замену: вместо полевого появился новый голкипер. Третий пенальти хозяева запороли, пробив выше ворот.

В итоге матч завершился нулевой ничьей.

Ранее Вест Хэм Ярмоленко крупно обыграл Норвич.

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Футбол.

Автор:

Телеграф
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