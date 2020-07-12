Бенефис Антонио - в обзоре матча Норвич - Вест Хэм (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 35-го тура чемпионата Англии Норвич - Вест Хэм.

Вчера, 11 июля, аутсайдер английской Премьер-лиги Норвич принимал борющийся за выживание Вест Хэм. Встреча, проходившая на стадионе Карроу Роуд, завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:4.

Все четыре мяча записал на свой счет полузащитник столичного клуба Мичейл Антонио. Уже на 11-й минуте хавбек удачно подставил ногу после розыгрыша стандарта. В дополнительное время к первому тайму Антонио головой замкнул навес со штрафного.

Во втором тайме голевая феерия англичанина продолжилась. Сначала он со второй попытки реализовал выход один на один (Тим Крул отразил удар, но с добиванием не справился, - прим. ред.). А на 75-й минуте Мичейл ударом в касание с линии вратарской поставил финальную точку в матче.

Украинский футболист Андрей Ярмоленко появился на поле за 7 минут до конца основного времени игры и голевыми действиями не отметился.

Норвич - Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75

Эта победа позволила Молотобойцам (34 очка) оторваться от зоны вылета, Норвич - последний с 21 очками.

В следующем туре команда Ярмоленко примет Уотфорд (17.07.20), а Норвич отправится к Челси (14.07.20), который также проиграл вчера.

Ранее Ливерпуль и Бернли победителя не выявили.