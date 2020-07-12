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Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)

Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Нападающий Ингульца Ника Сичинава стал героем матча Первой лиги против Волыни.

В субботу, 11 июля, в рамках центрального матча 23-го тура Первой лиги Украины Волынь принимала Ингулец. Игра, проходившая на стадионе "Авангард", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в противостоянии был забит уже на 30-й секунде поединка. Грузинский нападающий Ингульца Ника Сичинава замкнул навес с правого фланга ударом через себя - получилось эффектно и эффективно.

Волынь - Ингулец 0:1

Гол: Сичинава, 1

Видео нереального гола Сичинавы:

Полный видеообзор матча:

Борьба за три прямые путевки в УПЛ растет не на шутку с каждым туром. Ингулец (47 очков) после 23-х сыгранных игр занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги,  Волынь (42 очка) - пятая.

Ранее украинец Руслан Малиновский вколотил красивейший гол в ворота Ювентуса.

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Все по теме:

ФК Волынь, Футбол, Первая лига, ФК Ингулец.

Автор:

Телеграф
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