Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)

В субботу, 11 июля, в рамках центрального матча 23-го тура Первой лиги Украины Волынь принимала Ингулец. Игра, проходившая на стадионе "Авангард", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.
Единственный гол в противостоянии был забит уже на 30-й секунде поединка. Грузинский нападающий Ингульца Ника Сичинава замкнул навес с правого фланга ударом через себя - получилось эффектно и эффективно.
Волынь - Ингулец 0:1
Гол: Сичинава, 1
Видео нереального гола Сичинавы:
Неймовірний гол з матчу Волинь – Інгулець!
У ролі Роналду нападник команди з Петрового – Січінава⚡
ВІДЕО: ТК АВЕРС pic.twitter.com/SmmERA0MRZ
— FootballHub (@FootballHub_Ua) July 11, 2020
Полный видеообзор матча:
Борьба за три прямые путевки в УПЛ растет не на шутку с каждым туром. Ингулец (47 очков) после 23-х сыгранных игр занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, Волынь (42 очка) - пятая.
Ранее украинец Руслан Малиновский вколотил красивейший гол в ворота Ювентуса.