Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)

Нападающий Ингульца Ника Сичинава стал героем матча Первой лиги против Волыни.

В субботу, 11 июля, в рамках центрального матча 23-го тура Первой лиги Украины Волынь принимала Ингулец. Игра, проходившая на стадионе "Авангард", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в противостоянии был забит уже на 30-й секунде поединка. Грузинский нападающий Ингульца Ника Сичинава замкнул навес с правого фланга ударом через себя - получилось эффектно и эффективно.

Волынь - Ингулец 0:1

Гол: Сичинава, 1

Видео нереального гола Сичинавы:

Неймовірний гол з матчу Волинь – Інгулець!

У ролі Роналду нападник команди з Петрового – Січінава⚡

ВІДЕО: ТК АВЕРС pic.twitter.com/SmmERA0MRZ — FootballHub (@FootballHub_Ua) July 11, 2020

Полный видеообзор матча:

Борьба за три прямые путевки в УПЛ растет не на шутку с каждым туром. Ингулец (47 очков) после 23-х сыгранных игр занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, Волынь (42 очка) - пятая.

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