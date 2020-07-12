Два дубля: Олимпик крупно обыграл Мариуполь на выезде (Видео)

Сегодня, 12 июля, Мариуполь в рамках матча 30-го тура украинской Премьер-лиги принимал донецкий Олимпик. Игра, проходившая на стадионе им. Бойко, завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Фактически в первом тайме стало понятно, кто победит в этом противостоянии.

Дублем за гостей еще в первой половине встречи отметился Тарас Завийский. Сначала форвард реализовал выходи один на один. Через 6 минут после забитого мяча Дегтярев удвоил преимущество гостей, воспользовавшись вопиющей ошибки вратаря хозяев Гальчука. На 30-й минуте поединка Завийский удачно сыграл на добивании после удара со штрафного.

Во втором тайме Дегтярев пошел по стопам Завийского и оформил дубль. Мариуполь сумел забить лишь гол престижа усилиями Мишнева.

Мариуполь - Олимпик 1:4

Голы: Мишнев, 65 - Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54

Эта победа позволила Олимпику (27 очков) остаться на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, Мариуполь (33 очка) - восьмой.

В следующем туре Олимпик отправится в гости ко Львову (16.07.20), а Мариуполь примет Ворсклу (16.07.20).

В другом матче игрового дня Десна принимает Шахтер. Видеотрансляция этого поединка доступна у нас на сайте.