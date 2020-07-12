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Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
18:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Смотреть прямую видеотрансляцию матча 30-го тура чемпионата Украины по футболу 2019/20 Десна - Шахтер.

Сегодня, 12 июля, Десна в рамках матча 30-го тура украинской Премьер-лиги принимает донецкий Шахтер. Игра состоится в Чернигове на стадионе им. Юрия Гагарина. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени. Рассудит поединок рефери Анатолий Абдула.

Прямая видеотрансляция матча доступна в плеере ниже:

Стартовые составы команд:

Шахтер уже давно решил все свои турнирные задачи и команда готовится к решающим поединкам плей-офф Лиги Европы. А вот борьба за вторую путевку в Лигу чемпионов набирает нешуточный накал. Вчера Заря, победив Колос, вышла на второе место УПЛ и теперь Динамо и Десне необходимо побеждать.

Ранее украинец Малиновский стал героем матча Ювентус - Аталанта.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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