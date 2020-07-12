Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)

Сегодня, 12 июля, на КСК "Ника" в рамках матча 30-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч Александрия - Динамо. Итоговый счет поединка - 2:2.

Подопечные Владимира Шарана, уже не претендуя на высокие места в турнирной таблице УПЛ, дали бой вице-чемпиону Украины.

В первом тайме голевыми действиями отметилась именно Александрия. В середине 45-минутки молодой защитник Динамо Сирота сбил в своей штрафной Безбородько. Арбитр Виталий Романов тут же указал на точку. "Приговор" легко реализовал Третьяков. Киевляне владели преимуществом, однако особой остроты у ворот Панькива не было.

Во втором тайме Михайличенко выпустил на поле Вербича вместо затерявшегося Русина и словенский "джокер" киевлян не подвел. Спустя три минуты Беньямин отпраздновал взятие ворот, расторопнее всех сыграв в чужой штрафной. Еще через 13 минут Караваев пробил издали, Панькив отбил перед собой, а набегающий Вербич ценой небольшого повреждения добил мяч в пустые ворота. За минуту до конца поединка Третьяков реализовал второй пенальти, который "заработал" защитник киевлян Шабанов.

Александрия - Динамо 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пенальти), 89 (с пенальти) - Вербич, 63, 75

Видеообзор матча:

Таким образом, Динамо (3-е место, 56 очков) упустило шанс перегнать Зарю (2-е метсо, 57 очков) в турнирной таблице УПЛ и клубы в очном противостоянии в 31-м туре сразятся за "серебро" лиги. Матч Динамо - Заря состоится 16 июля.

Александрия (5-е место, 45 очков), в свою очередь в 31-м туре сыграет в гостях с Десной (16.07.20).

В параллельном матче тура Десна уступила Шахтеру 2:4.