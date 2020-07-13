Михайличенко: У нас каждая игра сродни финала Кубка

Динамо упустило победу, пропустив с пенальти в концовке встречи.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал досадную ничью бело-синих с Александрией (2:2) в 30-м туре Favbet Лиги. Наставник отметил, что в первом тайме киевляне допустили несколько ошибок, но после перерыва сыграли лучше.

«В контексте этой игры нельзя не вспомнить финал Кубка Украины, который был продолжительным, тяжелым и нервным. На него было затрачено много сил и эмоций. Поэтому план на сегодняшнюю игру мы построили таким образом, чтобы как можно больше освежить команду, и построили двумя разными таймами», — сказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

«Не только для того, чтобы добиться результата в сегодняшнем матче, которого мы, конечно же, обязаны были добиваться, но и в перспективе еще одной важной игры с Зарей, которая состоится в четверг».

«Считаю, что без ошибок не обошлось, и первый тайм удался не совсем так, как мы его планировали. Второй тайм все поставил на свои места, но, к сожалению, на последних минутах мы пропустили второй пенальти. Если было бы надо — был бы и третий… Это все, что я могу сказать».

«Все игроки, которые были задействованы, — это обойма основного состава. Конечно, некоторые футболисты отдали слишком много сил и эмоций. Ошибки произошли не просто так: бывают тактические ошибки и просчеты, а бывает просто недостаток внимания и концентрации — элементарные ошибки, которые не позволили нам добиться того результата, который мы, считаю, по этой игре должны были заслужить».

«Миколенко и Соль травмированы, Кадири и Пиварич пропускали матч из-за перебора предупреждений. Такие кадровые проблемы, наверное, есть у каждой команды, особенно после карантина, когда мы играем в жесточайшем режиме. У нас каждая игра сродни финала Кубка. Поэтому я хочу только поблагодарить ребят за то, что они находят силы, старание, желание и характер, чтобы не только играть, но и биться за результат, который нам нужен».

Динамо занимает третью позицию Favbet Лиги, уступая Заре одно очко. Команда Михайличенко сыграет с луганчанами 16 июля.