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Каштру - о победе над Десной: Сейчас мы переживаем очень хороший момент сезона

Каштру - о победе над Десной: Сейчас мы переживаем очень хороший момент сезона
Обновлено 08:06 Сегодня Телеграф ФК Шахтер
Португалец надеется, что Шахтер будет оставаться успешным до конца сезона.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мыслями о победе Горняков над Десной (4:2) в 30-м туре Favbet Лиги. Португалец отметил, что, несмотря на некоторые ошибки, его подопечные показали содержательную игру.

«Нам противостояла команда, которая борется за второе место в чемпионате и квалификацию Лиги чемпионов. Знали, что контекст будет сложным, и подготовились наилучшим образом. Подошли к матчу с большой ответственностью, чувством профессионализма и командным духом», — сказал Каштру.

«Победили благодаря нашему качественному футболу. Я очень доволен своими игроками. Надеемся продолжать и оставаться успешными до конца сезона».

«Мы всегда стремимся к идеалу. Если бы он был чем-то банальным в жизни, мы бы его не искали. Стараемся быть идеальными, но иногда не получается, и соперник этим пользуется».

«В матче хочу выделить качество нашей игры и качества обеих команд, их футболистов. Сейчас мы переживаем очень хороший момент сезона, показываем содержательную игру, что меня очень радует. А ошибки будут всегда – этого не избежать».

«Десна с самого начала играла по тактической схеме с пятью защитниками – тремя центральными и чуть более выдвинутыми крайними. При обороне – 5–4–1. Наши футболисты знают: действуя против таких компактных команд, которые полностью закрываются в защите, иногда нам нужно отвести мяч немного назад, чтобы попытаться снова вскрыть оборону соперника. Что мы сегодня и делали. Наш третий гол – тому доказательство».

«Перед этим мы держали мяч около полутора минут, варьируя фланги, и ребята знают, что это нужно делать. Иногда лучше выждать. Да, мы пару раз теряли мяч, противник его отбирал, и это становилось фатальным для нас. Но терпение наших футболистов помогало вскрывать зоны при такой компактной обороне оппонента. Мы это много отрабатываем и привыкли, ребята знакомы с этим моментом».

«Скажу так: мы не должны хотеть, чтобы соперник играл так, как мы того хотим. Он играет так, как хочет. А мы должны проходить через сложности, которые нам представляют, что мы сегодня делали. Правильная, заслуженная победа. Играли против очень хорошей, сильной команды, но Шахтер был сильнее, чем Десна».

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Шахтер в июне после победы над Александрией (3:2) досрочно стал чемпионом Favbet Лиги. Следующий матч команда Каштру проведет 15 июля дома против Колоса.

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ФК Шахтер, ФК Десна, Луиш Каштру.

Автор:

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