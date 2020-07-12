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Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)

Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
22:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Сегодня, 12 июля, в Чернигове на стадионе имени Гагарина состоялся матч 30-го тура чемпионата Украины Десна - Шахтер.

Действующие чемпионы Украины выпустили весьма боевой состав с большим десантом бразильцев. Именно бразильцы стали залогом успеха в атакующих начинаниях Горняков.

Первый гол в матче записал на свой счет Манор Соломон, который ударом с угла штрафной послал мяч по невообразимой траектории - Паст, казалось, даже не видел куда летит мяч. Через минуту Тете шокировал черниговцев, реализовал выход один на один. Через три минуты Гитченко отквитал один мяч, пробив головой после подачи с углового - Пятов среагировал но круглый все-таки опустился за линию ворот.

Во втором тайме Горняки снова пошли в атаку: на 60-й минуте поединка Майкон хлестким ударом в касание с линии штрафной забил третий мяч дончан. На 62-й минуте Филиппов дальним ударом огорчил заскучавшего Пятова, который провел сегодня не лучшую игру. Итоговую точку в игре поставил Алан Патрик, заработавший и реализовавший 11-метровый удар.

Десна - Шахтер: полный матч (Видео)

Десна - Шахтер 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 — Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 60, Алан Патрик, 69 (пен.)

Эта победа позволила Горнякам набрать 78 очков. Десна (55 очков), в свою очередь, не сумела обогнать Зарю и Динамо в турнирной таблице УПЛ и опустилась на четвертое место. 

В следующем туре Шахтер примет Колос (15.07.20), а Десна сыграет дома с Александрией (15.07.20).

В параллельном матче тура Динамо потеряло очки с Александрией.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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