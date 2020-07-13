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Наполи и Милан сыграли в результативную ничью (Видео)

Наполи и Милан сыграли в результативную ничью (Видео)
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Наполи не удержал победный счет в игре с Миланом.

В 32-м туре итальянской Серии А встречались соседи по турнирной таблице Наполи и Милан - команды занимают 6 и 7 позиции.

После нескольких голевых выпадов Наполи Милан в контратаке сумел первым открыть счет. Гол забил Эрнандес 0:1. Но хозяева продолжили свою игру и уже через 14 минут  Ди Лоренцо после розыгрыша штрафного пробил ворота Доннаруммы.

Во втором тайме команды обменялись голами, а Милан в концовке матча остался вдесятером. 

Наполи набрал 52 очка, у Милана - 50 очков.

Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)

Наполи — Милан 2:2

Голы: Ди Лоренцо, 34, Мертенс, 60 — Эрнандес, 20, Кессье, 73 (с пенальти)

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Эльмас, 65), Лоботка (Демме, 65), Зьелински — Кальехон (Политано, 84), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Лосано, 74)

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Пакета (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 88) — Ибрагимович (Леау, 61)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Мариу Руи — Эрнандес, Конти, Салемакерс

Удаление: Салемакерс, 87 (повторное предупреждение)

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Наполи, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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