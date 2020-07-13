Моуринью: Я только дважды играл в Лиге Европы и дважды её выигрывал

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что Лига Европы не тот турнир, в который он влюблён.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после победы в матче с «Арсеналом» (2:1) в 35-м туре АПЛ рассказал о целях команды.

«Я не хочу быть эгоистом и смотреть на это просто как болельщик, который счастлив финишировать выше «Арсенала». Я бы с удовольствием сыграл в Лиге Европы. Это не турнир, в который я влюблён и в котором очень хотел бы играть, но когда вы не можете выступать в Лиге чемпионов, то играете в Лиге Европы. За свою карьеру я только дважды играл в Лиге Европы и дважды её выигрывал. Неплохо было бы сыграть в неё в третий раз и выиграть в третий раз», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (52) — на 8-м месте.