Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)

Моуринью: Я только дважды играл в Лиге Европы и дважды её выигрывал

Моуринью: Я только дважды играл в Лиге Европы и дважды её выигрывал
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф championat.com
Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что Лига Европы не тот турнир, в который он влюблён.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после победы в матче с «Арсеналом» (2:1) в 35-м туре АПЛ рассказал о целях команды.

«Я не хочу быть эгоистом и смотреть на это просто как болельщик, который счастлив финишировать выше «Арсенала». Я бы с удовольствием сыграл в Лиге Европы. Это не турнир, в который я влюблён и в котором очень хотел бы играть, но когда вы не можете выступать в Лиге чемпионов, то играете в Лиге Европы. За свою карьеру я только дважды играл в Лиге Европы и дважды её выигрывал. Неплохо было бы сыграть в неё в третий раз и выиграть в третий раз», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (52) — на 8-м месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
02 Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)
03 Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
04 Селезнев пошел по стопам Роналду, оформив дубль с пенальти (Видео)
05 Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь