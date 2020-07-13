Действия Зинченко в разгромном матче Ман Сити против Брайтона (Видео)

Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко поучаствовал в разгроме Брайтона.

На днях Манчестер Сити разгромил Брайтон со счетом 5:0. Зинченко начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-1 минуте, заменив по позиции Бенжамена Менди. К тому моменту счет был уже 4:0.

За отведенное время украинец совершил 39 передач с 92% точностью и получил от Whoscored 6,4 балла.

Все действия Александра Зинченко

Брайтон – Манчестер Сити 0:5

Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Бернарду Силва, 56

Брайтон: Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59)

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Д. Сильва, 64), Марез, Габриэль Жезус (Фоден, 64)

Предупреждение: Биссума.