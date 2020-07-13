Сегодня ключевой день для Манчестер Сити

В понедельник спортивный арбитражный суд вынесет решение по Манчестер Сити.

В понедельник, 13 июля, Лозаннский спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу Манчестер Сити. Напомним, УЕФА еще 14 февраля дисквалифицировал клуб на два года из еврокубков. Причина - финансовые махинации по спонсорским соглашениям.

Английский клуб пытается выиграть это решение, ведь еврокубки - это одна из главных задач для команды во главе с Гвардиолой.

По мнению экспертов, самый благоприятный вариант для "горожан" это сократить дисквалификацию на один год.

Если клуб получит полную дисквалификацию, тогда есть высокая вероятность, что команду покинут некоторые лидеры.