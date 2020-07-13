Сегодня утром был застрелен брат футболиста Тоттенхэма Сержа Орье.

Рано утром в 5 часов в Тулузе (Франция) возле ночного клуба был найден 26-летний брат футболиста Тоттенхэма Сержа Орье Кристофер. Пострадавшего от пулвого ранения в живот отправили в больницу, где он и скончался. Подозреваемого преступника пока ищут.

Семья Орье уже давно перебралась во Францию, где братья начали играть в футбол. Серж дебютировал за Ланс, потом играл в Тулузе и ПСЖ. Последний сезон футболист провел в составе Тоттенхэма, за который отыграл в лондонском дерби с Арсеналом.

Кристофер играл в пятом по силе французском дивизионе.