Реакция УЕФА на решение CAS по Манчестер Сити

Организация объяснила причины своего "поражения" в суде.

УЕФА отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об уменьшении санкций, наложенных на Манчестер Сити за предполагаемые нарушения правил по лицензированию клубов и финансового фейр-плей.

В УЕФА отметили, что комиссия CAS обнаружила не достаточное количество убедительных доказательств для подтверждения всех выводов в данном конкретном случае. Многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за 5-летнего периода, предусмотренного в регламентах УЕФА.

Также отмечается, что УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос.

Напомним, УЕФА отстранил "горожан" из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. CAS отменил дисквалификацию и уменьшил штраф с 30 до 10 миллионов евро.