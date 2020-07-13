Скрипник стал лучшим тренером тура

Победа Зари над Колосом подняла команду на второе место.

Лучшим тренером тура стал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник, сообщает официальный сайт организации.

"Сегодняшний лауреат в Favbet Лиге - главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник. Его подопечные нанесли выездное поражение ковалевскому "Колосу" (2:0), благодаря чему вышли на второе место", - говорится в сообщении.

Всеукраинское объединение тренеров также подчеркивает, что четыре тура подряд, ровно месяц, не проигрывает "Заря" под руководством Скрипника (по две победы и ничьи за это время - при том, что игра в чемпионском финальном этапе не оставляет места для "проходных" матчей). Семь очков из девяти возможных набрали луганчане в трех последних выездах.