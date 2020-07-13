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Первая и Вторая лиги: новый сезон стартует в сентябре

Первая и Вторая лиги: новый сезон стартует в сентябре
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф championat.com
Новый сезон в первой и второй лигах Украины начнётся в сентябре.

Старт сезона-2020/2021 в первой и второй лигах Украины (второй и третий по силе дивизионы страны) намечен на 4 сентября, сообщает Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на слова директора Профессиональной футбольной лиги Евгения Мороза.

Ещё раньше, 24-25 августа, некоторые команды второй лиги примут участие в первом этапе розыгрыша Кубка Украины. Но на этот момент сложно спрогнозировать, сколько команд, представляющих третий дивизион, выйдет на старт первенства, соперничество в котором снова пройдёт в двух подгруппах.

Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией

Из-за пандемии коронавирусной инфекции кампания-2019/2020 в первой и второй лигах Украины была приостановлена. Футбольные власти страны приняли решение не доигрывать матчи, при этом команды Премьер-лиги после паузы продолжили сезон.

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Футбол, Первая лига, УПЛ, УАФ.

Автор:

Телеграф
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